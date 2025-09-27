Brentford - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Brentford, evinde Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brentford - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford - Manchester United maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Manchester United: Bayindir; Yoro, Maguire, De Ligt; Dorgu, Ugarte, Fernandes, Shaw; Mbeumo, Cunha; Sesko