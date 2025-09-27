Fotomaç'ın haberine göre, gidişattan memnun olmayan Saran, bu maç sonrasında Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Kocaman'ın başkan Saran'a, "Takımın başında bir teknik adam varken, masaya oturmak etik değil. Ancak yollar ayrılırsa Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım" dediği öğrenildi.