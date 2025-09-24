UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanada Dinamo Zagreb'e mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 21. ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 25. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada ceza yayında Valincic'in ceza sahası içi soluna pasında Goda'nın kale önüne ortasında Beljo topu ağlara yolladı. 2-1

62. dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin şutunda kaleci Nevistic topu kontrol etti.

66. dakikada Ljubicic'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Stojkovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakrar'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe evinde Nice'i ağırlayacak. Dinamo Zagreb ise Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.