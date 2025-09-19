TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor beraberliğinde oyuna sonradan giren Levent Mercan ve orta saha transferi yapılmamasının ardından kadroda kendine yer bulan Bartuğ Elmaz için talip olduğu ortaya çıktı. İşte o oyunculara talip olan takım ve detaylar...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde kadroda çok az şans bulan Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Domenico Tedesco ile Fenerbahçe kariyerlerinde beyaz bir sayfa açmışlardı.
Domenico Tedesco, iki oyuncuya da görevde olduğu 2 maçta görev verdi. Bartuğ Elmaz Trabzonspor, Levent Mercan ise Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girdi.
Bartuğ'un yanı sıra kendi mevkisinde oynamamasına rağmen Levent Mercan, oyuna girdikten kısa süre sonra Nelson Semedo'nun golüne asist yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk asistini kaydetti.
Fenerbahçe'nin planları arasında kalmaya devam eden iki yerli oyuncu hakkında talipler olduğu transfer dönemi boyunca söyleniyordu.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekiplerinden başkent temsilcisi Gençlerbiriği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temas kurduğu iddia edilmişti. İki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Gençlerbirliği basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için Fenerbahçe'ye resmi teklifi yaptık. Fenerbahçe, Levent ve Bartuğ'un bu sezon planları arasında olduğu için teklifimizi kabul etmedi" dedi.
Fenerbahçe'nin genç isimleri kadroda tutma kararının, yoğun maç takvimi ve rotasyon ihtiyacı nedeniyle alındığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Bartuğ ve Levent'in daha fazla süre alarak gelişim göstermesini bekliyor.