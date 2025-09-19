TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor beraberliğinde oyuna sonradan giren Levent Mercan ve orta saha transferi yapılmamasının ardından kadroda kendine yer bulan Bartuğ Elmaz için talip olduğu ortaya çıktı. İşte o oyunculara talip olan takım ve detaylar...