Fenerbahçe'den Frattesi için hamle! İşte Inter'in istediği ücret!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine az bir zaman kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya bir ekleme yapmayı planlarken gündemine ise Inter'in orta sahası Davide Frattesi'yi aldığı öğrenildi. İtalyan ekibinin Frattesi için talep ettiği bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Orta saha transferi için görüşmelerini sürdürdüğü PSV'nin Hollandalı yıldızı Joey Veerman ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu bölge için rotasını teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan Interli Davide Frattesi'ye çevirdi.
Kanarya'nın İtalyan ekibinin satış listesine koyduğu 26 yaşındaki oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi.
14 MAÇA ÇIKTI
Takvim'de yer alan habere göre, Inter'in, 26 yaşındaki İtalyan orta saha için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği, iki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.
Bu sezon İtalyan devi ile 14 maçta forma giyip 2 asiste imza atan tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
İtalya ile 33 maça çıkan ve bu süreçte ülkesi adına 8 gol kaydeden Frattesi'ye güncel verilere göre 28 milyon euro değer biçiliyor. Inter kariyerinde toplam 103 maça çıkan Frattesi 15 gol, 11 asistle 26 gole katkı sağladı.