Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlediği kamp ile çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli kulüp, hazırlık maçında Portekiz 2. Lig takımı Portimonense ile karşı karşıya geliyor.

İŞTE F.BAHÇE'NİN İLK 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın

İlk yarı oynanıyor: Portimonense 0-2 F.Bahçe

İŞTE MÜCADELEDEKİ GOLLER

PORTİMONENSE-F.BAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portimonense-F.Bahçe maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

YENİ TRANSFERLER KAMP KADROSUNDA

Sarı lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin de Portekiz kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisi alınan ve sonrasında Rus ekibi Zenit'e kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic de kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao ve takımdan ayrılması beklenen Diego Carlos da kamp kadrosuna dahil edildi.

F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle kamp kadrosuna yazılmayan Anderson Talisca'nın dışında listede 28 oyuncu yer aldı.

İşte Sarı Kanarya'nın 27 Temmuz tarihinde sona ermesi beklenen Portekiz kampında hazırlıklarını sürdüren oyuncular: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

İŞTE MAÇTAKİ İLK GOL