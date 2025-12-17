Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin yönetime mesaj gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü transferi yapacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldi.