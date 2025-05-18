Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek. Galatasaray’ın Kayserispor karşısında alacağı sonuca bağlı olarak sezonu ikinci sırada tamamlama ihtimali bulunan sarı-lacivertliler, ligde kalan her maçı final havasında oynamaya kararlı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, sezona damgasını vuran isimlerinden biri olan Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde, ligin ilk yarısında puan kaybı yaşadığı Eyüpspor'a karşı bu kez galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Özellikle sezonu moralli bir şekilde kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, maçta hem iyi futbol sergilemek hem de üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesi sahaya çıkacak ilk 11 ise taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–İkas Eyüpspor mücadelesine çevrildi. Şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın olası puan kaybını beklerken, sahasında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligin ilk devresinde Eyüpspor ile oynanan maçta sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu kez rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak hem rövanşı almak hem de moral bulmak istiyor. Son haftalarda yaşanan beklenmedik puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Kanarya, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde sezonu güçlü bir kapanışla tamamlamanın peşinde. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde kimlerin forma giyeceği ise taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfancan, Talisca, En-Nesyri

İkas Eyüpspor: Berke, Ruben, Tayfur, Umut, Dorukhan, Halil, Stepanenko, Ampem, Recep, Emre Akbaba, Umut

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Artık tüm planlarını yeni sezon üzerine yapmaya başlayan Fenerbahçe, oynadığı son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Samsunspor beraberliği ile başlayan süreç, Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'a kaybedilmesi ile devam etti. Ardından Trabzonspor'u 4-1 yenerek nefes alan sarı-lacivertliler, Kayseri'ye puan kaptırınca umutlarını yitirdi.

Daha sonra da Beşiktaş'a yenilen Sarı Kanarya, bu süreçte toplamda 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve sadece bordo-mavilileri devirdi. Şanssızlığını sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Eyüp'ü yenerek taraftarıyla barışmak istiyor.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Sarı-lacivetlilerde zorlu Eyüpspor maçı öncesinde takımda 4 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Faslı futbolcu, bu sezon ligde 24 maçta görev yaparken, İsmail ise 12'si 11 olmak üzere 18 müsabakada oynadı.

Konuk ekipte ise Melih Kabasakal, Kasımpaşa ile oynanan mücadelede gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve yeniden cezalı duruma düştü.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Fred ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR MAÇINDA ROTASYON

Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcının, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan isimleri Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR ARASINDA 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 2. kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan ilk müsabaka Ahmed Kutucu ve Youssef En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

EYÜPSPOR AVRUPA'YI ZORA SOKTU

En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ligin genelinde ilk 5 sırada yer aldı. Bir süre inişli-çıkışı performans sergileyen Arda Turan'ın öğrencileri son 4 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılılar ligin son haftasında BAY olacağı için Avrupa kupalarını zora soktu. Ligde bir üst basamağında bulunan 51 puanlı Başakşehir'den 1 maç fazlası bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.