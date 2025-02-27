MUHTEMEL 11 | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 3'te 3 yaparak grup liderliğini garantilemek isteyen sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, grupta oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılarak avantajı eline geçirdi. Süper Lig’de Galatasaray derbisinde alınan beraberliğin ardından moral bulmak isteyen Kanarya, kupada kayıp yaşamak istemiyor. Selçuk İnan önderliğindeki Gaziantep FK, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam ederken, kendi sahasında üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kupada daha önce Kasımpaşa ve Erzurumspor FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında da kazanarak grubu lider tamamlamayı hedefliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kupada yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Galatasaray derbisinde alınan beraberliğin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ev sahibi Gaziantep FK, kupada İstanbulspor'u mağlup ederken Göztepe karşısında mağlubiyet aldı. Selçuk İnan yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç alarak tur biletini kapmak için sahaya çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Bruno Viana, Arda, Husic, Ndiaye, Ogün, Maxim, Kozlowski, Okereke, Halil

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

KANARYA'DA HEDEF KUPA

Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında da Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. 2 maç sonunda 6 puan toplayan Kanarya, averajla lider konumunda yer alırken, Gaziantep FK'yı mağlup ederek seri başı olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde kupa yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi dahil olmak üzere, 3 kulvarda mücadele eden tek takım.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Kupa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 2 oyuncu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Erzurumspor FK maçında sakatlanarak oyundan alınan ve tedavisine devam edilen Diego Carlos ile İsmail Yüksek, zorlu deplasmanda süre alamayacak. Kritik karşılaşmada Livakovic ve Maximinin uzun süre sonra tekrar süre alması bekleniyor.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Gaziantep FK, B Grubu'nda ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, ikinci maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında beraberlik halinde ilk 2'ye girip çeyrek finale kalacak. Kanarya kazanırsa gruptaki diğer Kasımpaşa-Göztepe mücadelesine bakacak. 6 puana sahip Göztepe'nin +6 gol averajla önünde olan Fenerbahçe rakibinin sonucuna göre liderliği bekleyecek.

EN-NESYRI'NIN 6 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Süper Lig'de Galatasaray derbisinde gol atamayan Youssef En-Nesyri, 6 maçın ardından rakip fileleri havalandıramadı. Ligde; Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 7 gol kaydeden Faslı futbolcu, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi play-off turunda da 2 gol atma başarısı göstermişti.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.