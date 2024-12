Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele kısa süre kala her iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde 26 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor, sarı-lacivertliler karşısında puan ya da puanlar kazanmayı hedefliyor. Zirve yarışında 35 puan ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise Jose Mourinho önderliğinde eflatun-sarılılar karşısında hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Berke Özer, Becao, İrfan Can Eğribayat, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki takımın da nasıl bir 11 tercih edeceği araştırılırken, her iki takımında kalesini kimin koruyacağı merak ediliyor. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte haftanın açılış maçı hakkında öne çıkan notlar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe açılış maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, sakat oyunculardan bazılarının antrenmana katılması teknik direktörleri sevindirdi. Muhtemel 11'lerin belli olduğu mücadele öncesi kaleleri kimin koruyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Livakovic'in Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkarken, İrfan Can Eğribayat ve Berke Özer'in son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor, zirve yarışı veren Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Jose Mourinho önderliğinde 16 haftada 35 puan toplayan sarı-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada muhtemel 11'ler belli olurken, sakat futbolcuların oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 17. haftanın açılışı gerçekleştirecek olan takımlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan ve 3 puan almayı hedefleyen Fenerbahçe'de eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Başakşehir maçında Livakovic, Oğuz Yıldırım ve Becao sakatlanarak karşılaşmaya devam edemezken, sarı-lacivertlilerde, Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte eksik oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Futbolcuların tedavilerine devam edilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Başakşehir karşısında nasıl bir 11'le çıkacağı ise merak ediliyor.

DJIKU'NUN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Djiku, Süper Lig'in 17. haftasında sahalara geri dönüyor. Mourinho'nun defans hattında en güvendiği isimlerin başında gelen deneyimli savunma oyuncusunun Eyüpspor karşısında ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor.

BERKE ÖZER OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve mücadeleyi tamamlayamayan Berke Özer'in Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Bu sezon başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisinin son antrenmanda takımla birlikte yer aldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda Berke Özer'in Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ANTRENMANA ÇIKTI

Livakovic'in sakatlanmasının ardından kaleye nasıl bir çözüm bulacağı merak edilen Teknik Direktör Jose Mourinho'ya İrfan Can Eğribayat'tan sevindiren haber geldi. Sakatlanan ve tedavisine devam edilen kalecinin son idmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Eğribayat'ın , Dominik Livakovic'in yerine kalede yer alması bekleniyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Ampem, Halil Akbunar, Mame Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, Szymanski, Dzeko.

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gol krallığına oynayan isimler karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği etkili performans ile takımını üst sıralara taşıyan Mame Thiam ve Ahmed Kutu takımın gol yükünü karşılamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun ilk 16 haftasında 9 gol atarak gol krallığı listesinin üst sıralarında yer alan Edin Dzeko'nun Eyüpspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Başakşehir maçında sonradan oyuna girip, 2 gol kaydederek takımının 3 puan almasını sağlayan En-Nesyri'nin de sonradan oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ EMRE KARGIN OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hakemi Emre Kargın oldu. Kargın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Eyüpsor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Açılış maçının AVAR'ın da ise Ceyhun Sesigüzel yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU SINIRDA

Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin sarı kart sınırında yer alıyor. 17. haftada oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda 18. haftada oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecekler.

EYÜPSPOR PUAN VEYA PUANLAR İSTİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı performans ile tam not alan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında da etkili bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Eyüpspor, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI FORMA GİYECEKLER

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Eyüpspor'da 5 futbolcu eski takımına karşı mücadele edecek. İşte, Teknik Direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda forma giydikleri takıma karşı oynayacak isimler:

-Berke Özer

-Caner Erkin

-Emre Mor

-Sinan Gümüş

-Mame Thiam