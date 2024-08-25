Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sport 1'de ve beIN Sport TOD TV'de canlı yayınlanacak.
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