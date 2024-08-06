UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçtan avantajlı bir skor elde edip yurda dönmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

LILLE - F.BAHÇE İLK 11'LER

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakite, Alexsandro, Meunier, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David.

F.Bahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

LILLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

KANARYA AVANTAJ İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Düdük ise Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.