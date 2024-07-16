Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2024- 12:48