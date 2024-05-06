Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip 3 puanı hedefliyor. Fenerbahçe ise zorlu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefliyor. Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip 3 puanı hedefliyor. Fenerbahçe ise zorlu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefliyor. Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE LİGİN İLK YARISINDA 7 GOLLÜ GALİBİYET ALMIŞTI!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 7-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de golleri, Edin Dzeko, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan kaydetmişti.

KONYASPOR DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Konyaspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SAKAT 7 İSİM SINIRDA!

Konyaspor deplasmanında galibiyet arayan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao ise sarı kart sınırında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ VE BONUCCI KADRODA YOK!

Konyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkan olan Fenerbahçe'de Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bonucci ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almadı. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.