Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu da devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci, 1 dakika arayla sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncular sahayı terk etti. Osayi'nin yerine Mert Müldür, İrfan Can'ın yerine ise Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 21:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024- 21:26