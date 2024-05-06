Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR DURSUN'UN SÖZLERİ:

"Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."