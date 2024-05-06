İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala...
Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (6 Mayıs)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
8
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası... Galatasaray'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası... 22:36
İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala... İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala... 22:31
Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Tadic: Artık şampiyonluk çok zor 22:28
Serdar Dursun: Hayal kırıklığı... Serdar Dursun: Hayal kırıklığı... 22:28
Szymanski: Yarattığımız fırsatları değerledirebilirdik Szymanski: Yarattığımız fırsatları değerledirebilirdik 22:23
Icardi'den flaş paylaşım! F.Bahçe puan kaybedince... Icardi'den flaş paylaşım! F.Bahçe puan kaybedince... 22:19
Daha Eski
F.Bahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! F.Bahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! 22:02
Fenerbahçe'nin yediği gol VAR'a takıldı! İşte ofsayt pozisyonu Fenerbahçe'nin yediği gol VAR'a takıldı! İşte ofsayt pozisyonu 21:59
F.Bahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu da devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu da devam edemedi 21:13
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldızlara sert eleştiri! "İkisi de yok" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldızlara sert eleştiri! "İkisi de yok" 21:01
Beşiktaş kupaya hazır! Beşiktaş kupaya hazır! 20:20
Kartal: İsmail Yüksek'in sakatlığı... Kartal: İsmail Yüksek'in sakatlığı... 19:26
SON DAKİKA