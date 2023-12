Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Kayserispor maçı 11'inden 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, savunmada Serdar Aziz'in yerine Jayden Oosterwolde'ye; orta sahada ise İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Sezon boyunca hücumun sağ kanadında oynayan İrfan Can, derbiye orta sahada başladı.

DZEKO FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Kayseri deplasmanı öncesi sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği için riske edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Dzeko, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, derbi kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ile gribal enfeksiyonu bulunan Serdar Aziz derbide görev almadı.

SARI-LACİVERTLİLER, DERBİYE ŞU 11 İLE ÇIKTI:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ise yedek bekledi.

DERBİ KAPALI GİŞE

Galatasaray ile oynanan derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stadyum çevresine akın ederken, maç saati yaklaşınca da tribünlerdeki yerlerini aldı. Taraftarlar tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.