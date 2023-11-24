Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fildişili yıldız kanat! Kent'in yerine geliyor
Fenerbahçe'de Ryan Kent ile devre arasında yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcunun yerini ise sürpriz bir oyuncuyla doldurmayı planlıyor. Kanarya'nın, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen "süper kanat" için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde bir numaralı gündem ara transfer döneminde yapılacak takviyeler...
İsmail Kartal'ın istediği isimlere yönelen sarı lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.