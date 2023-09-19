UEFA Konferans Ligi grup aşaması ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Nordsjaelland'ı konuk edecek. Fenerbahçe, kritik maçı kazanarak gruplara galibiyet ile başlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.