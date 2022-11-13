Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? | Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerde maç heyecanına Dünya Kupası için ara verilirken İspanya ligi La Liga'nın takımları Villarreal ve Rayo Vallecano İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapmak için İstanbul'a konuk olacağını duyuran takımların bu haberinin ardından arama motorlarında Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? | Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya kupası için liglere verilen arada İstanbul'a geleceğini duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını duyuran İspanyol ekibin resmi internet sitesinde, hazırlık maçları takvimine de yer verildi. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre İspanyol takım Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek. Kendisine 2 gün zaman tanıyan ekip, 30 Kasım Çarşamba günü sarı lacivertli takımın konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal ise henüz bilinmiyor. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

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6 Aralık'ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak olan takımın yanı sıra yine İspanyol takım olan Villarreal da Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması için İstanbul'a gelecek. Villarreal ile yapılacak mücadelenin tarihi ise 3 Aralık olarak belirlendi.