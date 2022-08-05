FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! Maxi Gomez ve Enzo Copetti...

Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, son olarak Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna dahil etmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transferlerin devam edeceğinin sinyalini verirken, Slovacko maçı sonrası "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." ifadelerini kullanmıştı. Portekizli çalıştırıcının bu bölge için düşündüğü isimlerin Maxi Gomez ve Enzo Copetti olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 06:40