Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un listesindeki ön liberolar ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Jorge Jesus önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da yapılacak olan takviyelerde. Defansif orta saha rolüne mutlaka bir transfer yapmak isteyen Kanarya'nın gündemindeki yıldızlar da netleşti. İşte ayrıntılar...
Sarı-Lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde çok önemli bir yeri olan 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için büyük çaba harcıyor
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Yönetim, Jesus'un listesinin ilk sırasında olan William Carvalho için Real Betis'le pazarlıklarını yaklaşık 20 gündür sürdürüyordu.