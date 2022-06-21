FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un listesindeki ön liberolar ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Jorge Jesus önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da yapılacak olan takviyelerde. Defansif orta saha rolüne mutlaka bir transfer yapmak isteyen Kanarya'nın gündemindeki yıldızlar da netleşti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40