Marcel Tisserand için de Fransa'dan Saint-Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ayrıca, gitmek istemeleri halinde Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi.