Süper Lig'e verilen arada santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadrosundaki yabancı şişkinliğinden kurtulup yeni transferine yer açmaya çalışıyor.
Fenerbahçe'de üst üste ayrılıklar! 6 futbolcunun üzeri çizildi
Oynadığı bütün kulvarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın transfer talebinin ardından çalışmalarına başlayan yönetim, takviye yapabilmek için mevcut yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Bu doğrultuda 6 futbolcuyu gözden çıkaran sarı lacivertliler, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. İşte o isimler ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Allahyar Sayyadmanesh'in kiradan dönmesiyle yabancı sayısı 15'e çıkan sarı lacivertlilerin transfer yapabilmesi için en az 2 oyuncusunu göndermesi gerekiyor. Hull City'ye transferi imzaya kalan Allahyar'ın ardından takımdan gönderilecek isimler merak konusu oldu.
Hürriyet'in haberine göre; 6 futbolcuyu gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alıp gerekli kolaylığı sağlamaya hazır.
İşte o isimler...