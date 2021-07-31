31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira gibi futbolcular gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ALEKSANDR KOKORIN

Ocak ayında 4.5 milyon euro'ya Floransa ekibine giden 30 yaşındaki golcüyü sarı-lacivertliler dışında Süper Lig'den aralarında Başakşehir'in de bulunduğu bir kaç takıma önerdi. Kokorin, taraftar dövdüğü için hapis cezası aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

JEAN KEVIN AUGUSTIN

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Hatayspor cephesi oyuncuya yurt dışından teklifler olduğunu duyurdu. Açıklamada, "8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz." denildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

NATHANIEL CLYNE

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden... F.Bahçe'de Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...
18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi 18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi
F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör