CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.