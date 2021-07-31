Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira gibi futbolcular gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ATAKAN DADAKDENİZ
Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.
CEDRIC SOARES
Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.
ALEKSANDR KOKORIN
Ocak ayında 4.5 milyon euro'ya Floransa ekibine giden 30 yaşındaki golcüyü sarı-lacivertliler dışında Süper Lig'den aralarında Başakşehir'in de bulunduğu bir kaç takıma önerdi. Kokorin, taraftar dövdüğü için hapis cezası aldı.
JEAN KEVIN AUGUSTIN
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek
AARON BOUPENDZA
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Hatayspor cephesi oyuncuya yurt dışından teklifler olduğunu duyurdu. Açıklamada, "8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz." denildi.
NATHANIEL CLYNE
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.
ANDREAS PEREIRA
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı.
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