Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte ikinci dönemine girdi. Tek adaylı düzenlenen seçimin ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan kongre üyelerine teşekkür etti. Sarı lacivertlilerin bu paylaşımı, seçim sonrası böyle bir paylaşım yapmayan Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de mevcut başkanı Ali Koç'u yeniden seçen Fenerbahçe, sosyal medyada kongre üyelerine teşekkür etti. Sarı lacivertlilerin bu paylaşımı, seçim sonrası böyle bir paylaşım yapmayan Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Olağan Seçimli Genel Kurulumuz; katılımın düşük kalmasına neden olabilecek salgının etkilerinin sürmesi, okulların kapalı olup tatil döneminin başlaması, üniversite sınavı olması ve oldukça sıcak hava koşullarına rağmen kıymetli üyelerimizin kuvvetli bir beraberlik mesajı vermek için Fenerbahçe aşkıyla gösterdikleri yüksek teveccühle gerçekleşti.



Tüm bu şartlar altında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Olağan Seçimli Genel Kurulumuza gelip iradesini yansıtan, hayatlarında önceliklerini her daim Fenerbahçemize veren tüm kongre üyelerimize, en içten teşekkürlerimizi sunarız.



Birçok spor kulübünün çok adaylı seçimlerinde yakalayamadığı katılım oranını, tek aday girilen seçimde açık farkla aşan Kulübümüz, farkını ve halkın takımı olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Yeni Yönetim Kurulumuzun, Fenerbahçemizi zirvelere taşıma mücadelesinde en büyük güvencemiz ve güç kaynağımız; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarlarımız ve onların resmi temsilcileri olan kongre üyelerimiz olacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü; Başkanı, Yönetim Kurulu ve eşsiz camiasıyla geleceğine odaklanacak, yarınlarına emin adımlarla yürüyecektir.



Genel Kurulumuzda sandığa giden 6 bin 682 kongre üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkürü borç bilir; şükranlarımızı sunarız.



Fenerbahçe sevgisini ülkemizin her bir köşesine ve birçok ülkeye yaymak için büyük emekler veren,



Yurt dışından 15 farklı ülkeden ve ülkemizin 60 farklı şehrinden seçimimize katılmak için organize olan tüm üyelerimize ve her zaman kulübümüzün yanında olan derneklerimize de şükranlarımızı sunarız.



Kongre günümüzde, kulübümüze kurulan 3 Temmuz Kumpası'nın 10. yılına özel olarak hazırladığımız Fener Yolu'na ve üyelerimize takdim ettiğimiz Fenerbahçe bayrağına gösterilen ilgi de bu konuda ilk günkü noktada olduğumuzu ve hak arama mücadelemizde kulübümüzün asla yalnız kalmayacağını herkese bir kez daha göstermiştir.

G.SARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNE 4700 KİŞİ KATILMIŞTI

Galatasaray başkanlık seçimine 4700 kişi katılmıştı ancak sarı kırmızılılardan böyle bir paylaşım yapılmamıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ