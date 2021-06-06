Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan flaş Ancelotti açıklaması! "Fenerbahçe..."
Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Carlo Ancelotti ile ilgili de konuştu. 29 yaşındaki forvet, deneyimli hocanın kendisine Fenerbahçe'yi ve Aziz Yıldırım döneminde yaşananları anlattığını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Fb haberleri)
Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, TRT Spor'a konuştu. İşte o açıklamalar...
"Sakatlığım konusunda gidişat çok iyi. Fizyoterapistlerle ve salondaki çalışmalarımızla iyi ilerliyoruz. İyi gidiyoruz. İnşallah böyle gider ve en kısa sürede sahalara geri dönerim. En sevdiğin işi yapıyorsun. Futbolun nankörlüğü sakatlıklar... Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu sakatlıklar beni hiçbir zaman hedeflerimden caydıramaz. Son iki senedir çok büyük sakatlıklar yaşadım. Ama çok hırslıyım ve daha başaracak çok şey var. Daha çok çalışıp, daha çabuk dönmek istiyorum."
"BEŞİKTAŞ ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
"Beşiktaş'a transfer olmak çok güzel bir duyguydu. Anlatamam. Çocukluk hayalimdi. Aklımın ucundan geçmezdi. Ama çok çalıştım buralara gelmek için... Bir Allah bir ailem bilir. İmza attığım gün birkaç gün uyumadığımı hatırlıyorum."
"MARIO GOMEZ ENSESİNDE NEFESİMİ HİSSEDİYORDU"
"İlk sene önümde Mustafa Pektemek ve Demba Ba vardı.Üçüncü forvettim. Slaven Biliç dönemiydi. Buna rağmen çok forma şansı buldum. Demba ve Mustafa sakatlandı. Bir anda bana şans geldi. O maçların çoğunda gol attım. Avrupa'da Tottenham maçı var, ligdeki maçlar var. Şans verildiği dönemde iyi oynadım. Biliç hoca ayrıldı, Şenol hoca geldi. Gomez transferi geç olmuştu. 1-2 hafta ben oynadım. Mersin maçında goller attım. Gomez de o sezon müthiş oynadı. Gol kralı oldu. O sezon çok iyi bir rekabet vardı. Mario ensesinde nefesimi hissediyordu."
"Hoca Mario'nun gol atmadığı maçlarda beni alıyordu. Ben atıyordum. Onlardan çok şey öğrendim. 3. sene artık ben as olmalıyım dedim. Aboubakar geldi evet ama ben hazırlık maçlarında, ligde çok iyi performans gösterdim. Zaman zaman hoca beni oynattı, onu oynattı, zaman zaman birlikte oynadık. O sezon 40 maça yakın istatistikle oynadım. Üst üste 2. şampiyonluğumuzu elde ettik. O şampiyonluk benim için çok özel. Katkım yüksekti."
Mario'ya 5 tane pozisyon gelsin, dördünü atıyordu. Bir tarafta Quaresma oynuyor, adrese teslim... Diğer tarafta Gökhan Töre oynuyor, zirvede oynadığı dönemler... Sosa, Oğuzhan, Atiba; gol atmama ihtimalin yok. Oğuzhan da çok katkılı oynadı. Hem saha içinde hem saha dışında çok yakın arkadaşım. Ben Oğuzhan'daki ışığı görüyorum. Eski haline dönmeyi çok istiyor ama şanssızlıklar yaşadı.
"ÇALIŞTIĞIM EN GÜZEL OYUNCU GRUBU"
Bu sene kulübü herkes o kadar benimsedi ki, harika bir hava vardı. Çalıştığım en güzel oyuncu grubu diyebilirim. Hiç yalnız yemek yemedik. Kimse birbirini yalnız bırakmadı. Herkesle şakalaşıyoruz.
"PREMIER LİG'E GİTMEK ÇOK ZOR"
25 milyon euro gibi bir rakam var. Bir de 1.5 milyon euro gibi bir performans bonusu vardı. Anlatılmaz bir duygu, gururlanıyor insan. Hak ederek gittiğimi düşünüyorum. Sadece Türkiye Ligi'nde o işleri yapsaydım o rakamlara gidemezdim ama ben Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterdim. Türkiye'den Premier Lig'e gitmek çok çok zor.
"EVERTON'DA MARCO SILVA ADİL DAVRANMADI"
Ben oraya devre arasında gittim. Premier Lig'e adapte olmak çok kolay bir şey değil. Lisansım çıktı. Tottenham deplasmanı Wembley'de oynuyoruz. O kadar tempolu o kadar sert oynanıyor ki... 4'lük olduk zaten nefes nefese kaldım. Big Sam'le çok güzel bir sezon geçti. O sezonu 8. bitirdik. Sonra Marco Silva geldi. Daha modern futbol isteniyordu. İyi oynadığım maçlardan sonra Everton'da oynamadığım maçlar oluyordu. Milli takımda 3 gol atıyordum, döndüğümde yine oynatmıyordu. Başka oyunculara verdiği krediyi bana vermedi. Hiçbir zaman küsmedim ama adil davranmadı.
"ANCELOTTI BANA FENERBAHÇE'Yİ ANLATTI"
Sonra Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. Burada onu ağırladıklarını söyledi. Aziz Yıldırım döneminde, onu anlattı bana. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana. İstanbul'u ve Türkleri sevdiğini söylüyordu. Şans veriyordu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ben Crystal Palace'a transfer oldum. Big Sam, Palace'ın başındayken ben Beşiktaş'taydım, o dönemde de beni istiyordu. Daha fazla şans bulmak için oraya geçtim.
"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NDA OYNARIZ"
Palace'ta Benteke ile beraber oynuyorduk. Zaha ve Ayew vardı. Güzel bir takımdık. Tam işler rayında gidiyordu. İdmanda dizim döndü. Çapraz bağlarım koptu. Şampiyona gitti, nasip değilmiş dedim. Bir anda pandemi oldu. Turnuvayı iptal ettiler. Bir yandan üzülüyorsun, insanların durumu sebebiyle... Bir yandan da seviniyorsun şampiyonayı seneye oynayacağım diye. Ama işte yine nasipte yokmuş o şampiyona. İnşallah Dünya Kupası'nda oynarız.
Everton'ın profesyonellik anlamında Inter'den farkı yok. Çok başka yerde... Her maçta 10-15 kişi sadece maçı izleyip analiz eden ekip var. Her şey çok çok üst düzey. İdmanlar bile ekipler tarafından takip ediliyor. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Mahcester City, Manchester United. 7. olan UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok zor. Büyük harcamalar yapılıyor ama yine de diğer takımlar o 6'lının arasına giremiyor.
"ROSIER ENERJİ PATLAMASI YAŞIYOR"
İmza attığım gün Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim, dedim. Çok güzel bir takıma geldik. Hepimiz yaptık. Çok güzel bir ekibe katıldım. Sezon başında kimse Beşiktaş'a inanmıyordu. Takım yavaş yavaş açılmaya başladı. Aboubakar, Ghezzal açıldı. Vida, Atiba çok iyiydi. Rosiser her zaman çok iyi oynadı. Welinton sonradan inanılmaz oynamaya başladı. İdmanlarda biz yorgunluktan ölüyoruz. Rosier, enerji patlaması yaşıyor. İdman sonrası hala topla çalışıyor.
"ABOUBAKAR VE BEN OLSAYDIM..."
Altıncı, yedincilikten sonra Beşiktaş üst sıralara yavaş yavaş tırmandı. Çok büyük bir seri yakalanmıştı. Trabzonspor'a evimizde yenildiğimiz maçtan sonra geldim ben... Aboubakar sakatlandı, ben corona virüsüne yakalandım. Sergen hoca bana 'Seni Alanya maçında oynatacağım, negatif olunca başla idmanlara' dedi. Alanya maçı güzel geçti. Erzurum'da çok kötü bir zeminde oynadık. Isıtmaları açmadılar. Sahayı ıslatın dedik, 'yok' dediler. O tendonun kopması kolay bir şey değil. Genelde basketçiler yaşıyor. Bu sakatlık sert zeminlerde yaşanıyor. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Takım arkadaşlarım sonrasında iyi götürdü. Maçları kazandık. Hatay maçında güzel bir avantaj yakaladık. Sonra saçma sapan puanlar kaybettik. Aboubakar veya ben olsaydım, 4 hafta önce şampiyon olurduk.
"SERGEN HOCANIN İLETİŞİMİ ÇOK GÜZEL"
Sergen hocayla Gaziantepspor'da çalıştım. İlk hocalık dönemiydi. O zamanla şimdi çok farklı bir Sergen hoca var. Dağlar kadar fark var. Hocanın Beşiktaş sevgisi çok yüksek. Onu da bize yansıtıyor. Taktiksel anlamda idmanlarda çok iyi işler yaptık. Sergen hocaya saygımız çok büyük. Ben onun golleriyle büyüdüm. Onun için sahada koşmak istiyorsun. İletişimi çok güzel. Bayağı rahat. Bizimle arkadaş gibi özgürlük tanıyor. Gerektiğinde çok çok kızabiliyordu. Ben bazı devre aralarında ne kadar sinirlendiğini gördüm. Ama ne kadar arkadaş olduğunu da gördüm. Futbolcu çok sıkılmaya gelmez. Çok rahat bırakınca da rehavet oluyor. Sergen hoca o dengeyi çok iyi kuruyor.
"BILIC İYİ BİR HOCA"
Slaven Biliç şampiyonluğu çok istiyordu. O şampiyonluktan kopunca ne kadar üzüldüğünü gördüm. Karabük maçında ben galibiyeti getiren golü attıktan sonra Biliç çok sevinmişti. Biz hocayla Almanca konuşuyorduk. İyi bir hoca. West Bromwich'teyken beni aradı. "Gelebilir misin?" dedi. İkinci ligde oynuyorlardı. Premier Lig'den teklifler olduğunu söyledim ve öyle bir yol çizdim.
"AVRUPA'NIN BİZE BAKIŞI DEĞİŞTİ"
Yurt dışında Türk futboluna bakış açısı farklı. Katar Ligi gibi görüyorlardı bizi. Son yıllarda biz bunu kırdık diye düşünüyorum. Hakan, Zeki, Merih, Burak, Yusuf... Onların başarıları bu algıyı kırdı. Avrupa kulüpleri artık Türkleri alabiliriz diye düşünüyor.
"ARALIK-OCAK GİBİ DÖNEBİLİRİM"
İyileşmem 6-9 ay arası sürecek. Sanırım Aralık-Ocak gibi dönebilirim. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması bitmiş oluyor. İnşallah gruptan çıkarız. Öncelik şu an sakatlığım. Gelecekte olan şeyleri söylemek için erken... %100 hazır hale gelmek istiyorum. Sonra transferimi konuşmak istiyorum. Everton'da sözleşmem 2022'de bitiyor. 6 ay kala da istediğim kulüple görüşüp, imzamı atabiliyorum. Yeni bir hoca geldi. Her şey sıfırdan başlayacak. Her şey farklı olabilir. İyileştikten sonra orada farklı işler yapabileceğimi düşünüyorum.
"JOSEF SANKİ 10 YILDIR BU TAKIMDA OYNUYOR"
"Josef de Souza çok büyük oynadı. Beşiktaş'ı o kadar seviyor ki... Sanki 10 senedir bu takımda oynuyor... Bir forvet için oynayabileceği en iyi futbolculardan biri Rachid Ghezzal."
YABANCI SINIRI YORUMU!
"Yabancı sınırının gelmemesi lazım. Türk oyuncular bana kızacak ama yabancıdan daha iyi olsun, oynasın. Milli Takım ve Avrupa'ya giden oyuncularımıza bakarsak, sınırın olmaması daha doğru."
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