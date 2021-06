"ARALIK-OCAK GİBİ DÖNEBİLİRİM"

İyileşmem 6-9 ay arası sürecek. Sanırım Aralık-Ocak gibi dönebilirim. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması bitmiş oluyor. İnşallah gruptan çıkarız. Öncelik şu an sakatlığım. Gelecekte olan şeyleri söylemek için erken... %100 hazır hale gelmek istiyorum. Sonra transferimi konuşmak istiyorum. Everton'da sözleşmem 2022'de bitiyor. 6 ay kala da istediğim kulüple görüşüp, imzamı atabiliyorum. Yeni bir hoca geldi. Her şey sıfırdan başlayacak. Her şey farklı olabilir. İyileştikten sonra orada farklı işler yapabileceğimi düşünüyorum.