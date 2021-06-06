"SERGEN HOCANIN İLETİŞİMİ ÇOK GÜZEL"

Sergen hocayla Gaziantepspor'da çalıştım. İlk hocalık dönemiydi. O zamanla şimdi çok farklı bir Sergen hoca var. Dağlar kadar fark var. Hocanın Beşiktaş sevgisi çok yüksek. Onu da bize yansıtıyor. Taktiksel anlamda idmanlarda çok iyi işler yaptık. Sergen hocaya saygımız çok büyük. Ben onun golleriyle büyüdüm. Onun için sahada koşmak istiyorsun. İletişimi çok güzel. Bayağı rahat. Bizimle arkadaş gibi özgürlük tanıyor. Gerektiğinde çok çok kızabiliyordu. Ben bazı devre aralarında ne kadar sinirlendiğini gördüm. Ama ne kadar arkadaş olduğunu da gördüm. Futbolcu çok sıkılmaya gelmez. Çok rahat bırakınca da rehavet oluyor. Sergen hoca o dengeyi çok iyi kuruyor.