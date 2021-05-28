Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, kanat transferi için düğmeye bastı. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Diego Perotti'den faydalanamayan Kanarya, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Bright Osayi-Samuel'den de istediği katkıyı alamamıştı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da transfer etmek istediği Portekizli yıldızı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen Fabio Martins'le ilgilendiği belirtildi.
27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a gitmişti.
BRAGA'YA YENİ TEKLİF
Kiralık sözleşmesi sona eren Martins, 30 Haziran'da Braga'ya geri dönecek. İki yıl daha mukavelesi olan Martins için Fenerbahçe'nin Braga'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.
Al Shabab'da 24 maçta forma giyen Martins, 7 gol atarken 3 de asist gerçekleştirdi. Sol kanatta oynayan Fabio, sağ kanat ve on numara olarak da görev yapabiliyor.
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Portekiz'de Braga, Desportivo Aves, Chaves, Famalicao ve Paços de Ferreira formaları giyen Martins, kariyerinde 244 maçta 43 gol+19 asiste imza attı.
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