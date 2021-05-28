28 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, kanat transferi için düğmeye bastı. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Diego Perotti'den faydalanamayan Kanarya, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Bright Osayi-Samuel'den de istediği katkıyı alamamıştı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da transfer etmek istediği Portekizli yıldızı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen 'le ilgilendiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz 'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca ekibi Al Shabab'a gitmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

BRAGA'YA YENİ TEKLİF
Kiralık sözleşmesi sona eren Martins, 30 Haziran'da Braga'ya geri dönecek. İki yıl daha mukavelesi olan Martins için 'nin Braga'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

Al Shabab'da 24 maçta forma giyen Martins, 7 gol atarken 3 de asist gerçekleştirdi. Sol kanatta oynayan Fabio, sağ kanat ve on numara olarak da görev yapabiliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'ya Portekizli kanat! Yeni teklif yapıldı

244
Portekiz'de Braga, , , ve formaları giyen Martins, kariyerinde 244 maçta 43 gol+19 asiste imza attı.

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