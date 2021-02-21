Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla 51 puanla 3. sırada kaldı. Bu sezonki 8. galibiyetini alan Göztepe ise puanını 32'ye çıkararak 10. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Jahovic'in ara pasında topla buluşan Ndiaye'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.



9'uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate'nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay'ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



23'üncü dakikada Thiam'ın indirdiği topla buluşan Valencia'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

29'uncu dakikada Valencia'nın pasın ile buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can'a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



38'inci dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.



43'üncü dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.



45'inci dakikada Halil Akbunar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53'üncü dakikada Valencia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



76'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



83'üncü dakikada Szalai'nin ortasında topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.



Karşılaşma 1-0'lık Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Süleyman Özay üstlendi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 25'inci haftasında oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre kadroda değişiklik yapmadı. Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam.



SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK



Sarı lacivertli ekipte Göztepe maçı öncesinde 5 eksik oyuncu yer alıyor. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Novak, Perotti ve Gustavo'nun yanı sıra kart cezası bulunan Lemos, Göztepe maçında takımını yalnız bıraktı.



ZEMİN ONARILIYOR



Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi'nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta maçında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kald��ramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.



EDA ERDEM DÜNDAR'A PLAKET



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi. Başkan Ali Koç tarafından Eda Erdem Dündar'a plaket ve çiçek verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri ve duruşuyla milyonlarca kız çocuğuna ilham kaynağı olan Eda Erdem'i tebrik ediyor; gururla taşıdığı Fenerbahçe formasıyla başarı dolu uzun yıllar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



GÖZTEPE'DE 3 EKSİK



Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, Fenerbahçe maçında görev alamadı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11'i çıkardı: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic.

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