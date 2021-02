Fenerbahçe'den Alassane Ndao hamlesi!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün sağ kanat oyuncusu Alasaane Ndao'ya talip oldu. Başkan Ali Koç'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün sağ kanat oyuncusu Alasaane Ndao'ya talip oldu. Başkan Ali Koç'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi. Taraflar lig bitiminde masaya oturacak.

7 GOL VE 5 ASİST!

Senegal'in As Dacar takımından geçen yıl ocak ayında Fatih Karagümrük'e transfer olan Alessane Ndao, iki kanadın yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak oynayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 7 gol+5 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Ndao toplamda ise Karagümrük'te 44 maça çıkıp 10 gol+10 asist üretti.

(Fotomaç)

