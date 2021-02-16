16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Alassane Ndao hamlesi!

Alassane Ndao hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

, 'ün sağ kanat oyuncusu 'ya talip oldu. Başkan 'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi.

, 'ün sağ kanat oyuncusu 'ya talip oldu. Başkan 'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi. Taraflar lig bitiminde masaya oturacak.

7 GOL VE 5 ASİST!

'in takımından geçen yıl ocak ayında Fatih 'e transfer olan , iki kanadın yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak oynayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 'de 23 maçta 7 gol+5 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Ndao toplamda ise Karagümrük'te 44 maça çıkıp 10 gol+10 asist üretti.

(Fotomaç)

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