21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe savunmasının büyük hatasını Göztepe'de Halil Akbunar affetmedi!

F.Bahçe savunmasında büyük hata! Gol böyle geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında sarı lacivertlilerin savunmada yaptığı büyük hatayı, Göztepe adına affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'yi ağırlayan karşılaşmanın henüz başında kalesinde şok bir gol gördü. Köşe vuruşunda rakip yarı alana çok adamla giden sarı-lacivertliler, kaptırdığı top sonrası geri dönüşte sıkıntı yaşadı ve kaleci 'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi.

CANER YETİŞEMEDİ HALİL BOŞ KALEYE ATTI!

Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Göztepe'de savunmadan atılan uzun topa kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar'a Erkin yetişemedi ve 27 yaşındaki oyuncu kaleci Altay Bayındır'dan sıyrılarak topu boş ağlara yolladı.

Fenerbahçe-Göztepe | CANLI ANLATIM

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