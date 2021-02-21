Fenerbahçe savunmasının büyük hatasını Göztepe'de Halil Akbunar affetmedi!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında sarı lacivertlilerin savunmada yaptığı büyük hatayı, Göztepe adına Halil Akbunar affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe karşılaşmanın henüz başında kalesinde şok bir gol gördü. Köşe vuruşunda rakip yarı alana çok adamla giden sarı-lacivertliler, kaptırdığı top sonrası geri dönüşte sıkıntı yaşadı ve Halil Akbunar kaleci Altay Bayındır'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi.
CANER YETİŞEMEDİ HALİL BOŞ KALEYE ATTI!
Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Göztepe'de savunmadan atılan uzun topa kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar'a Caner Erkin yetişemedi ve 27 yaşındaki oyuncu kaleci Altay Bayındır'dan sıyrılarak topu boş ağlara yolladı.
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