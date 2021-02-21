21 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe Göztepe maçıyla evindeki 5. mağlubiyeti aldı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve ligde Kadıköy'de 5. kez yenildi. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk olarak Konyaspor'a 2-0 kaybederken daha sonra evinde Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0 ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Göztepe karşısında da 1-0 kaybederek evinde bu sezon beşinci kez kaybetti.
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