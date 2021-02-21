21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe maçıyla evindeki 5. mağlubiyeti aldı

F.Bahçe’den evinde 5. mağlubiyet
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan , bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı.

'in 26. haftasında evinde 'ye 1-0 mağlup oldu ve ligde 'de 5. kez yenildi. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk olarak 'a 2-0 kaybederken daha sonra evinde 'a 4-3, 'a 3-0 ve 'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Göztepe karşısında da 1-0 kaybederek evinde bu sezon beşinci kez kaybetti.

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