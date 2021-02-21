21 Şubat 2021, Pazar

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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı lacivertlilerin evinde kaybettiği maçta dikkat çeken anlar da yaşandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribündeki görüntüleri göze çarptı. İşte Kadıköy'de kameralara yansımayan o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 21.02.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 22:09
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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, maç içinde dikkat çeken anlar yaşandı.

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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribünde yerinde duramadığı görülürken, bazı anlarda ise adeta sahada yaşananlara isyan etti.

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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

İşte o görüntüler ve Kadıköy'de kameralara yansımayan anlar...

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Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
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