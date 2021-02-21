Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı lacivertlilerin evinde kaybettiği maçta dikkat çeken anlar da yaşandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribündeki görüntüleri göze çarptı. İşte Kadıköy'de kameralara yansımayan o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)