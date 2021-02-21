Erol Bulut Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası konuştu! "İstemediğimiz bir kayıp oldu"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İSTEMEDİĞİMİZ BİR KAYIP OLDU"
"Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz."
"ZEMİNİN BOZUK OLMASI OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNU BİRAZ ENGELLEDİ"
"Oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor, sonuçta golle sonuçlandıramadık. Zeminin bozuk olması da oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu."
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