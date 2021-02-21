21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası konuştu! "İstemediğimiz bir kayıp oldu"

Bulut'tan mağlubiyet yorumu! İstemediğimiz bir kayıp oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Teknik Direktörü , 'in 26. haftasında 'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var." dedi.

'in 26. haftasında , sahasında ağırladığı 'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR KAYIP OLDU"

"Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını 'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz."

"ZEMİNİN BOZUK OLMASI OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNU BİRAZ ENGELLEDİ"

"Oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor, sonuçta golle sonuçlandıramadık. Zeminin bozuk olması da oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu."

Fenerbahçe 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Erol Bulut: Yeterince pozisyon üretemedik

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