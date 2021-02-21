21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Göztepe'den Fenerbahçeli Mesut Özil'e özel önlem! Halil Akbunar....

Göztepe'den Mesut Özil önlemi! Halil Akbunar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, Mesut Özil için özel önlem aldı. ekibi, sarı-lacivertlilerin Mesut'un ayağından kullandığı serbest vuruşta 'ı barajın arkasına geçirdi. İşte o an...

Fenerbahçe ve Göztepe, 'in 26. haftasında 'de karşı karşıya gelirken, maç içerisinde ilginç bir an yaşandı.

Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, 47. dakikada serbest vuruş kullandı ancak topu Göztepeli karşıladı.

Bununla beraber Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruş öncesi Göztepeli , ilginç bir önlem aldı.

, Özil'in olası bir yerden vuruşunu engellemek adına barajın arkasına geçti ve yere yattı.

İŞTE O AN


(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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