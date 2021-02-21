Göztepe'den Fenerbahçeli Mesut Özil'e özel önlem! Halil Akbunar....

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, Mesut Özil için özel önlem aldı. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerin Mesut'un ayağından kullandığı serbest vuruşta Halil Akbunar'ı barajın arkasına geçirdi. İşte o an...

Fenerbahçe ve Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, maç içerisinde ilginç bir an yaşandı.

Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, 47. dakikada serbest vuruş kullandı ancak topu Göztepeli Atınç Nukan karşıladı.

Bununla beraber Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruş öncesi Göztepeli Halil Akbunar, ilginç bir önlem aldı.

Halil, Özil'in olası bir yerden vuruşunu engellemek adına barajın arkasına geçti ve yere yattı.

İŞTE O AN





(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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