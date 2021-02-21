21 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Feyyaz Uçar: Erol Bulut takımına konsantre ol
A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar 'Takım Oyunu' programında Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçar, "Erol Bulut sen maç öncesi yayıncı kuruluş hakkında konuşmayı bırak sahaya adapte ol. Bırak yayıncı kuruluşu, takımına konsantre ol" dedi. (FB spor haberleri)
21.02.2021
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