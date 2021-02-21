Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil" yorumunu yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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