Erman Toroğlu Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası konuştu! "Fenerbahçe kötü değil çok kötü"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe kötü değil, çok kötü. Bir takım 9. dakikada gol yiyip maçı öyle bitiriyorsa, ben o takımı tartışmam kusura bakmayın." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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