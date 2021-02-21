21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Göztepe maçında oyundan alınan Thiam’dan değişikliğe tepki

Thiam’dan değişikliğe tepki
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında sahasında 'yi ağırlayan 'de 55. dakikada oyundan alınan ve yerini 'a bırakan , değişikliğe tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcu , maçında oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde saha kenarına gelirken tepki gösterdi.

'de ile Göztepe arasında oynanan maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mame yerini Pelkas'a bırakırken tepki gösterdi. Senegalli futbolcu oyundan alındığı sırada saha kenarına doğru yürürken üzgün bir şekilde geldi. Thiam, yedek kulübesine doğru yürürken bu tepkisine devam etti.

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