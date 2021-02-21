21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe maçında Caner Erkin'den Erol Bulut'a tepki! İşte o anlar...

Caner'den Erol Bulut'a tepki! İşte o anlar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin 86. dakikasında , oyundan alınıp yerini 'ye bıraktı. Tabelada numarasını gören milli futbolcu adeta çılgına döndü ve 'a tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ()

Fenerbahçe, 'in 26. haftasında evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler, temsilcisi karşısında 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Dakikalar 86'yı gösterdiğin Fenerbahçe Teknik Direktörü , 'i kenara alırken, yerine 'yi oyuna aldı. bu karar sonrası adeta çılgına döndü.

Ekranlara yansıyan görüntülerde Caner, tabelanın kalmasının ardından Erol Bulut'un bu kararına isyan etti.

İŞTE O AN

(Fotoğraf: beIN Sports)

Fenerbahçe Göztepe maçıyla evindeki 5. mağlubiyeti aldı

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