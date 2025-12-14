Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golü 65. dakikada David Datro Fofana'dan gelirken Kocaelispor'un golünü ise 90+3'te Bruno Petkovic kaydetti.
Bu sonuçla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 puana, Kocaelispor ise 20 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Syrota, Nonge
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Fofana (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Petkovic (dk. 90+3) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Serginho, Johnson (Fatih Karagümrük), Balogh, Show (Kocaelispor)