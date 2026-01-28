Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın sağ kanat oyuncusu Shavy Babicka ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Kariyerinde Aris Limassol ve Toulouse formaları giyen 25 yaşındaki oyuncumuz, Gabon Milli Takımı ile de 20 maçta 3 gol kaydetti. Shavy Babicka'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.