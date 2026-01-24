CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Medicana derbide galip! Fenerbahçe Medicana derbide galip! 23:00
Okan Buruk, taraftarlara 3’lü çektirdi Okan Buruk, taraftarlara 3’lü çektirdi 22:55
"Düğümü çözebilecek bir oyuncu aldık!" "Düğümü çözebilecek bir oyuncu aldık!" 22:35
"Devler Ligi'nde turu istiyoruz!" "Devler Ligi'nde turu istiyoruz!" 22:25
"Okan Hoca gençlere çok önem veriyor" "Okan Hoca gençlere çok önem veriyor" 22:23
"En önemli maçımız olacak!" "En önemli maçımız olacak!" 22:20
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:08
Galatasaray transferi açıkladı! Galatasaray transferi açıkladı! 22:06
G.Saray'da o isim gelecek hafta yok! G.Saray'da o isim gelecek hafta yok! 21:32
Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai paylaşımı! Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai paylaşımı! 21:13
G.Saray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde G.Saray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde 21:02
Sara sezonun en erken golünü attı Sara sezonun en erken golünü attı 20:10
Okan Buruk, taraftarlara 3’lü çektirdi
"Düğümü çözebilecek bir oyuncu aldık!"
Gönül Dağı 203. Bölüm fragmanı yayında
Metabolizma neden zamanla yavaşlar?