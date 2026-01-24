Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 1. ve 51. dakikada Gabriel Sara, 55. dakikada Victor Osimhen kaydederken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 27. dakikada Barış Kalaycı'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Kırmızı-siyahlılar, ligde 9 puanla son sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 0-1.

27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.

33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.

55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.

66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.