Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, stoper transferinde Davide Biraschi ile anlaştıklarını duyurdu.

Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Davide Biraschi 4. Kez Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'te

Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."