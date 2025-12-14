Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşılaşıyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük'ün ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE F. KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Kranevitter, Atakan, Berkay, Johnson, Tresor, Fofana, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Balogh, Haidara, Show, Linetty, Keita, Agyei, Tayfur, Serdar.

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.