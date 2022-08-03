Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden olumlu sonuç alamadığını ve bir süre daha bu konuda olumlu dönüş alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden olumlu sonuç alamadığı için tepki gösterdi. Hurma, henüz olumlu sonuç alamadığını ve bir süre daha bu konuda olumlu dönüş alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı.