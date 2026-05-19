Büyükşehir sporcularından 3 branşta madalya yağmuru

Antalya'da düzenlenen ve uluslararası düzeyde yoğun katılımın olduğu "Turkish Open WAKO World Cup" (Dünya Kupası) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ayşe Kaplan ve Esra Yalçın, kendi kategorilerinde rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalya kazandı.



Balıkesir'de düzenlenen 5. Geleneksel Balya Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde de boy gösteren Büyükşehir pehlivanlarından Yunus Emre Baycan "deste küçük boy" kategorisinde altın, Ensar Bıyık "küçükorta büyük boy"da gümüş ve Alparslan Tekmen "büyükorta"da gümüş madalya kazanarak podyuma çıktı. Ayrıca 17 Mayıs'taki 32. Geleneksel İstanbul Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde Muhammet Enes Kösemusul, "küçükorta büyük boy" kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya elde etti.



ÖZEL SPORCU SELİM KEREM'DEN 4 MADALYA



Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Finali müsabakalarında ise özel sporcu Selim Kerem havuzda fırtına gibi esti. Başarılı yüzücü; 50, 100 ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazanırken, 50 metre kelebek kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.