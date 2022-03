PlayStation'ın mihenk taşlarından birisi olan God of War serisi, dizi oluyor. Yapımcı şirket Amazon ile anlaşan Sony, dizi tarafında serinin haklarını sattı. God of War dizisi için ön hazırlıklara da çoktan başlandı bile. İşte detaylar...

Sony'nin PlayStation oyun markalarını dizi ve film olarak ekrana taşıma projesi tam gaz devam ediyor. Uncharted filminin vizyona girmesinin ardından tüm gözler HBO'nun yapacağı Last of Us dizisine çevrilmişti. Ancak son gelen bomba haber bir anda odağı değiştirdi. PlayStation'ın amiral gemisi oyunlarından God of War da dizi oluyor. Amazon'un haklarını satın aldığı dizi haberi gündeme bomba gibi düştü.

İlk olarak Deadline'ın duyurduğu habere göre Amazon Prime Video kanlı canlı bir God of War dizisi için ön hazırlıklara başlamış durumda. Habere göre The Expanse'ın yaratıcıları Mark Fergus ve Hawk Ostby ikilisi God of War dizisinde de yapımcı olarak görev alacaklarmış. Ayrıca The Wheel of Time dizisinin yürütücüsü Raffe Judkins de yine projede görev alacak isimlerden biri. İşin Sony kısmında ise hangi isimlerin henüz görev alacağı belli değil ama büyük ihtimalle God of War dizisi bir Sony/Amazon ortak yapımı olarak karşımıza çıkacak.

GoW ve TLoU dışında Twisted Metal ve Jak and Daxter gibi oyunları da dizi olarak ekrana taşıyacak olan Sony yakın geleceğe oyun uyarlamalarıyla damga vurmak istiyor. Zaten Netflix önderliğinde yayın servisleri de çizgi romanlardan sonra oyunları yeni trend olarak belirlemişti. Amazon da Fallout ve Mass Effect gibi iki bombanın yanına God of War'ı da ekleyerek epey güçlü bir cephaneye sahip oldu. Dizinin hangi dönemde geçeceği ise en büyük soru işareti.