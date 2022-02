PlayStation Plus (PS Plus) Mart 2022 oyunları belli oldu! İşte bu ay bedava verilecek olan 4 oyun

PlayStation'ın kullanıcılarına sunduğu abonelik sistemi olan Playstation Plus'ın (PS Plus) bu ayki ücretsiz oyunları belli oldu. PS Plus aboneleri Mart 2022'de 4 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

PlayStation 4 ve 5 için sunulan abonelik sistemi Plus, kullanıcılarına pek çok avantaj sağlıyor. Çevrimiçi oyun oynamak için çoğu oyunda şart olan PS Plus aboneliği, ek ücret olmadan her ay iki oyunu hediye etmekte. 100 GB bulut depolama gibi ek avantajlar da sunan abonelik, her PlayStation kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği konumda. PlayStation Plus için açıklanan Mart oyunları, bu aboneliğin daha çekici olmasını sağlayan nedenlerden biri.

PS PLUS MART OYUNLARI BELLİ OLDU

PlayStation 5 çıktığından beri Plus kütüphanesine her ay üç oyun ekleniyor. Bu oyunların iki tanesi PS4 için geliştirilip PS5 ile de uyumlu olmakla beraber bir adet de PS5 için geliştirilen oyun görüyoruz. Ayrıca bu yılın başından beri PSVR destekli oyunların da bazı aylarda kullanıcılara hediye edilmesine başlandı. Bu bağlamda PS Plus abonelerine gelecek ay verilecek oyunlar şu şekilde:

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 ve PS5)

Ghostrunner (PS5)

Bu oyunlar 1 Mart'ta indirilebilir hale gelecek. Şubat ayının 28 gün sürdüğünü de hatırlatalım, yani epey az bir zaman kaldı.