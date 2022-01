PlayStation'a özel olan In Nightmare de PC için listelendi!

Sony'nin yeni politikasıyla PlayStation exclusive oyunlarını bir bir PC'ye çıkarttığı dönemde, son olarak PS platformunun mihenk taşlarından olan God Of War Steam'deki yerini almıştı. Bu politikayı sürdürmek isteyen Sony, PlayStation için geliştirilen In Nightmare‘i de PC’ye getiriyor.

Sony, ilk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen PlayStation konsoluna özel oyunlar için sürdürdüğü stratejiyi son 2 yılda rafa kaldırdı. İlk olarak Days Gone'ın PC platformu için piyasaya sürülmesinin ardından önce Horizon Zero Dawn, daha sonra da PlayStation markasının en kallavi serilerinden biri olan God of War'ın son oyunu PC platformu için piyasaya sürüldü.

Önümüzdeki aylarda Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın da PC için piyasaya sunulacağı duyurulduktan sonra şimdi de sürpriz bir yapım daha bilgisayar oyuncuları için geliyor. PS4 ve PS5'e özel olması beklenen yapım PC için de listelendi.

PlayStation için geliştirilen In Nightmare, PC'ye geliyor

Son dönemde Microsoft Xbox'ın Game Pass hamlesi sonrası stratejilerinde değişikliğe giden Sony cephesi, PlayStation için geliştirilen bir oyununu daha PC platformu için piyasaya sürecek. 2022 yılı içerisinde Game Pass'e benzer bir abonelik sistemi (Project Spartacus) duyurması beklenen Japon şirket, içerisinde bulmaca öğeleri de bulunacak olan aksiyon – macera oyunu In Nightmare'i de PC'ye getiriyor.

Her ne kadar 29 Mart 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak olan oyun resmi olarak PC için duyurulmasa da, yapımın ESRB'de PC için listelenmesi bu ihtimalin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından piyasaya sürülmeden önceki son tanıtım videosu yayınlanan In Nightmare, Sony'nin bağımsız geliştiricileri desteklemek amacıyla yayıncılığını üstlendiği bir oyun.

lk olarak 2019 yılında duyurulan ve China Hero isimli geliştirici tarafından PlayStation'a özel olarak tasarlanan yapım, eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa 29 Mart tarihinde, PC oyuncularıyla da buluşacak. Yapımın hem Epic Games Store hem de Steam'de yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.