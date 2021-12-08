Köklü oyun serisi Serious Sam'in son oyunu Serious Sam 4 PlayStation Store ve Xbox Game Pass'te listelendi!

İlk oyunu 2001 yılında çıkan ve 2. oyunu ile büyük sükse yapan Serious Sam oyunu, 3. oyunuyla beklentilerin altında kalmıştı. Serinin son oyunu Serious Sam 4, PC platformunun ardından konsollar için de çıkışını gerçekleşti.

PlayStation Store'da 379 liraya listenen oyun, Xbox Game Pass'te ise ücretsiz olarak veriliyor.

GAME PASS İÇİN DUYURULDU

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında serinin 20. yılını kutlayan ve hem yeni jenerasyon hem de eski nesil konsollar için çıkışını yapan Serious Sam 4, artık Game Pass sisteminin bir parçası. Aralık ayının başında abonelik sistemine eklenecek olan 12 farklı oyunu duyuran Microsoft, ünlü FPS oyununun ismini paylaşmamıştı. Microsoft, sürpriz bir biçimde Serious Sam 4'ü Xbox Game Pass abonelik sistemine dahil etti.

Serious Sam 4 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)

İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

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