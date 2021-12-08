08 Aralık 2021, Çarşamba

E SPOR

Köklü oyun serisi Serious Sam'in son oyunu Serious Sam 4 PlayStation Store ve Xbox Game Pass'te listelendi!

Serious Sam 4’ün Xbox ve PlayStation versiyonları çıktı!
E SPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Köklü oyun serisi Serious Sam oyununun son oyunu Serious Sam 4'ün, PlayStation ve Xbox konsolları için hazırlanan versiyonları yayınlandı. PlayStation Store'da da listelenen oyun, Xbox Game Pass sahiplerine ise ücretsiz olarak verildi. İşte detaylar...

İlk oyunu 2001 yılında çıkan ve 2. oyunu ile büyük sükse yapan Serious Sam oyunu, 3. oyunuyla beklentilerin altında kalmıştı. Serinin son oyunu Serious Sam 4, PC platformunun ardından konsollar için de çıkışını gerçekleşti.

PlayStation Store'da 379 liraya listenen oyun, Xbox Game Pass'te ise ücretsiz olarak veriliyor.

GAME PASS İÇİN DUYURULDU

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında serinin 20. yılını kutlayan ve hem yeni jenerasyon hem de eski nesil konsollar için çıkışını yapan Serious Sam 4, artık Game Pass sisteminin bir parçası. Aralık ayının başında abonelik sistemine eklenecek olan 12 farklı oyunu duyuran Microsoft, ünlü FPS oyununun ismini paylaşmamıştı. Microsoft, sürpriz bir biçimde Serious Sam 4'ü Xbox Game Pass abonelik sistemine dahil etti.

Serious Sam 4 sistem gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)
İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E SPOR HABERLERİ
Uncharted Legacy Of Thieves Collection’ın fiyatı belli oldu! Uncharted Legacy Of Thieves Collection'ın fiyatı belli oldu!
Spider-Man Fortnite’a geliyor! Spider-Man Fortnite'a geliyor!
Gran Turismo 7’nin oynanış videosu yayınlandı! Gran Turismo 7'nin oynanış videosu yayınlandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör